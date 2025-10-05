ترامب: اتفاق غزة "صفقة عظيمة" لإسرائيل





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن اتفاقه لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يشكل صفقة عظيمة لإسرائيل.

ورحب ترامب برد من حركة حماس قالت فيه إنها تقبل بعض الأجزاء الرئيسية في مقترحه المؤلف من 20 بنداً، بما يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.وحذر ترامب حركة حماس في وقت سابق من أنها ستواجه "إبادة كاملة"، إذا رفضت التنازل عن السلطة في قطاع غزة، في ظل المساعي الجارية لدفع خطته المقترحة لوقف إطلاق النار.

وفي تصريحات حصرية لشبكة "سي إن إن"، قال ترامب: "إبادة كاملة!" رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا أصرت حماس على البقاء في الحكم.

وسأل المذيع الرئيس الأمريكي عن رد حماس على خطة وقف إطلاق النار، المكونة من 20 نقطة، مشيرا إلى ما قاله السناتور ليندسي غراهام أن الحركة رفضت الخطة فعلياً عبر تمسكها بـ"عدم نزع السلاح، والإبقاء على سيطرة الفلسطينيين على غزة، وربط إطلاق سراح الرهائن بالمفاوضات".

ورد ترامب قائلاً: "سنرى، الوقت كفيل بإثبات ذلك!"، مضيفًا أنه يتوقع وضوح الموقف "قريباً"، بشأن ما إذا كانت حماس ملتزمة حقًا بالسلام.