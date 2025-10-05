ترامب: حماس ستواجه الإبادة إذا قررت البقاء في السلطة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالقضاء التام" على حركة "حماس" إذا رفضت التخلي عن السلطة وتسليم السيطرة على قطاع غزة مثلما تهدف خطته لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الولايات المتحدة الأوسع، قال ترامب لشبكة سي.إن.إن أمس السبت "نعم فيما يخص بيبي" في إشارة لنتنياهو.

وفي المقابلة التي بُثت اليوم الأحد، أضاف ترامب أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت "حماس" ملتزمة بتحقيق السلام.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد إن الحرب في غزة لم تنته بعد على الرغم من موافقة إسرائيل وحركة "حماس" على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.

وقال روبيو لشبكة إن.بي.سي نيوز عن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة "سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية".

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن وفدها المفاوض سيتوجه إلى مصر في وقت لاحق اليوم من أجل إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة "حماس"، من المقرر أن تبدأ الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بادروسيان للصحافيين "سيغادر الوفد الليلة ويرتقب أن تبدأ المحادثات غدا"، موضحة أنها ذات طابع "تقني".