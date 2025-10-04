ترامب يهدد: لن أتهاون مع أي تأخير من "حماس" في تطبيق خطة السلام

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت "حماس" من أنه "لن يتهاون مع أي تأخير" في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "على حماس التحرك بسرعة والا كل الأمور قد تحدث. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكّل غزة بموجبها خطرا من جديد... لننجز هذا الأمر سريعا".

وأشاد ترامب بإعلان "إسرائيل أنها علّقت بشكل مؤقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الانجاز"، على رغم تأكيد الدفاع المدني في غزة أن الدولة العبرية واصلت الغارات والقصف ليلا في القطاع.

وافاد مسؤول في البيت الابيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا السبت الى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة بعدما وافقت حركة "حماس" على خطة الرئيس الاميركي.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.

ودعا ترامب اسرائيل الجمعة الى أن "توقف قصف غزة فورا" بعدما أعلنت حماس في بيان موافقتها على خطته.