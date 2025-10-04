إسرائيل تعترض آخر قوارب أسطول الصمود

وذكر منظمو أسطول الصمود العالمي أن الجيش الإسرائيلي اعترض، صباح الجمعة، سبيل القارب مارينيت على مسافة حوالي 42.5 ميلاً بحرياً من قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات البحرية سيطرت على آخر قوارب الأسطول، واحتجزت من كانوا على متنه، وإن القارب في طريقه إلى ميناء أسدود في إسرائيل.
وقال الأسطول، في بيان، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت الآن جميع القوارب، وعددها 42 بشكل غير قانوني، وكلها تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين مع التصميم على كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.
وفي محاولة أخرى لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي، قال منظمو أسطول جديد يضم 11 قارباً، أحدها يحمل مسعفين وصحفيين، إن الأسطول يحاول شق طريقه إلى غزة. ونشر المنظمون لقطات مباشرة تظهر القوارب وهي تبحر باتجاه الجنوب الشرقي في البحر المتوسط.
إلى ذلك قالت حكومة قبرص إن قارباً من أسطول الصمود، الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة واعترضته إسرائيل، وصل إلى الجزيرة.
وذكر ناطق باسم الحكومة على «إكس»، أن القارب الذي كان يقل 21 أجنبياً طلب الرسو في لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية، وأضاف الناطق أن السلطات القبرصية، بعد تسجيل جميع الركاب، وفرت لهم الاحتياجات الأساسية وقدمت لهم المساعدة القنصلية.
وفي روما، جمعت التظاهرة التي انطلقت من محطة القطارات الرئيسية ما لا يقل عن 80 ألف شخص، بحسب الشرطة، ما تسبب بتأخيرات كبيرة وحتى بإلغاء بعض القطارات. وشارك نحو 10 آلاف شخص، الخميس، في تظاهرات بميلانو وروما، حيث انطلقوا من الكولوسيوم، بالتوازي مع احتجاجات في مدن أخرى أوروبية وعالمية بينها المكسيك، تنديداً باعتراض الأسطول واعتقال ناشطين.