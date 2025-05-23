إسرائيل تسحب وفدها المفاوض من الدوحة

قالت مواقع إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتانياهو قررت سحب الوفد المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعثر المفاوضات مع حركة حماس، ووصولها إلى طريق مسدود. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله:

«نحن مستعدون لإعادة الوفد الإسرائيلي إذا حدث أي تقدم في المحادثات. حتى الآن، لا تزال حماس تطالب بإنهاء الحرب». بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن سبب الانسحاب من المفاوضات هو إصرار حماس بالحصول على ضمانات أمريكية مكتوبة لإنهاء الحرب.

موقف

في الأثناء، أشاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، بموقف بريطانيا من تطورات القضية الفلسطينية، لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. ووفق الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.

فقد تلقى السيسي اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، تناول التنسيق بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية والدولية، والتشاور على المستوى السياسي، واستعراض مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح الناطق أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنه تم التأكيد في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار. كما ثمن السيسي، الموقف البريطاني الإيجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في غزة.

ترحيب

كما رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية.

وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية: «تجسد تطور المواقف الدولية في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.

بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية».

وفيما دعا رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، اتهم نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، الحكومة الإسرائيلية، بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.