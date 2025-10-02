إسرائيل: سفن "أسطول الصمود" فشلت في كسر حصار غزة

قالت إسرائيل الخميس إن أيا من السفن المشاركة في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة لم يتمكن من كسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية انه لم ينجح أي من يخوت لصمود في محاولته دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري .

وأضاف "تتبقى سفينة واحدة فقط على مسافة بعيدة، وإذا اقتربت، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُمنع أيضا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت اليوم الخميس أنها ستُرحِّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.