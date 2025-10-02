أشهر المشاركين في أسطول الصمود العالمي إلى غزة

أسطول الصمود العالمي يُعد واحداً من أكبر المبادرات البحرية الإنسانية والسياسية التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.

شارك فيه شخصيات بارزة من مجالات مختلفة، تجمع بين النشاط السياسي والحقوقي والفني، لتعزيز صوت الفلسطينيين أمام العالم.

1. شهيد العلم – المصور الصحفي البنغلاديشي

يعتبر شهيد العلم من أبرز الصحفيين الذين يغطون النزاعات الدولية. انضم إلى أسطول الإعلام المتجه إلى غزة من إيطاليا، بهدف تسليط الضوء على ما يحدث في فلسطين وكسر الحجب الإعلامي. ركز على نقل الواقع المباشر للمنكوبين وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً أن الإعلام الحر جزء أساسي من الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. سوزان ساراندون – الممثلة والناشطة الأمريكية

النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار لم تقتصر شهرتها على السينما، بل امتدت إلى النشاط الاجتماعي والسياسي. انضمت ساراندون إلى أسطول الصمود الذي غادر من إسبانيا وتونس، لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين ودعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية. تعتبر مشاركتها تعبيرًا عن تضامن عالمي من شخصيات مشهورة مع القضية الفلسطينية.

3. غريتا ثونبرغ – الناشطة السويدية في مجال المناخ

المعروفة بنشاطها الدولي في مجال التغير المناخي، أثبتت غريتا أن اهتماماتها تمتد إلى الحقوق الإنسانية أيضًا. انضمت إلى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة والمساهمة في الاحتجاج على التعتيم الإعلامي الذي يواجهه الفلسطينيون. حضورها يعكس أهمية مشاركة الشباب والنشطاء العالميين في القضايا الإنسانية والسياسية.

4. ماندلا مانديلا – حفيد نيلسون مانديلا

يمثل ماندلا الجيل الجديد من أسرة مانديلا، التي ارتبطت تاريخيًا بالدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة. انضم إلى أسطول غزة من تونس، حاملاً رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، ومشاركًا في جهود توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

5. ليام كانينغهام – الممثل الأيرلندي

انضم الممثل الأيرلندي المعروف إلى أسطول الصمود من برشلونة، ليكون صوتًا إضافيًا للاحتجاج على الحصار الإسرائيلي. تميزت مشاركته بالجمع بين التأثير الإعلامي والفني، بهدف لفت أنظار العالم إلى معاناة المدنيين في غزة.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة صباح الخميس إنه يواصل رحلته إلى الأراضي الفلسطينية رغم اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي عددا من مراكبه مساء الأربعاء.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء بأن قواتها أوقفت "سفنا عدة"، فيما قال الناطق باسم الأسطول الناشط سيف أبو كشك إن عددها 13 قاربا كانت تحمل 200 شخص في المجموع.

واستنكر منظمو الأسطول "الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزّل" ودعوا "الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم".