إسرائيل تعتقل 25 ناشطاً تركياً في أسطول الصمود العالمي





أعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، فجر اليوم الخميس،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

أوضحت الهيئة في بيانها أن أسطول الصمود العالمي المدني والسلمي الذي ينقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعرض لـ"اقتحام غير قانوني" من القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية اقتحمت 15 سفينة في الأسطول، كما اعتقلت 25 ناشطا تركيا من عدة سفن مشاركة، مثل "سيريوس"، و"ألما"، و"سبيكتري"، و"هيوج آي"، و"دير ياسين آي"، و"جراندي بلو".

وأكد أن ممارسات إسرائيل تعد "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي، وأمن الملاحة البحرية، مشددا أن الأسطول انطلق لأغراض إنسانية بشكل كامل.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين من السفن المشاركة في الأسطول.

وسبق أن مارست إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.