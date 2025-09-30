قرقاش: بيان الدول العربية والإسلامية فرصة لإحياء حل الدولتين

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن البيان الصادر عن الدول العربية والإسلامية دعماً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة يمثل دعماً سياسياً مهماً لوقف الحرب المدمرة، مشدداً على أنه يشكل فرصة لإعادة إحياء حل الدولتين في ظل الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية.

وقال قرقاش إن هذه اللحظة تمثل فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بيان الدول العربية والإسلامية الداعم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة يشكل دعمًا سياسيًا مهمًا لوقف الحرب المدمرة، ويمثل فرصة لإعادة إحياء حل الدولتين في ظل الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية. إنها فرصة إنسانية وسياسية لا يجوز التفريط بها".