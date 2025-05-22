إسرائيل تراوغ العالم بإدخال مساعدات لغزة ومنع توزيعها

حاولت إسرائيل، أمس، مراوغة العالم بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، لكنها منعت توزيعها، حيث أفادت الأمم المتحدة وجهات أخرى، بأنه على الرغم من دخول مساعدات، إلا أن الجيش الإسرائيلي منع توزيعها.

وأعلنت إسرائيل أن 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة الثلاثاء، لكن الأمم المتحدة قالت إن توزيع المساعدات مُعطّل. وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن كمية المساعدات ليست كافية على الإطلاق.

وأضافت أن المساعدات الحالية جاءت في إطار التمويه «ذرّاً للرماد في العيون، للتظاهر بانتهاء الحصار وهو أمر مثير للسخرية»، في إطار نفي تهمة تجويع سكان القطاع عن نفسها.

وقالت، إن قرار إسرائيل السماح بدخول كمية غير كافية من المساعدات إلى غزة على نحو مثير للسخرية، يشير إلى نيتها تفادي تهمة تجويع السكان، بينما في الواقع تُبقيهم على قيد الحياة بالكاد.

ولم يتوقف تحدي المجتمع الدولي عند هذا الحد فقط، بل أطلق جنود إسرائيليون النار تجاه وفد دبلوماسي من 20 دولة خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية، أمس، ما أدى إلى إدانات دولية واسعة. (