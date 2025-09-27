مجموعة فنانين وشخصيات تطالب بحماية دبلوماسية فرنسية وبلجيكية للأسطول الصمود

طالبت مجموعة من الفنانين والشخصيات السبت الحكومتين الفرنسية والبلجيكية بتوفير "حماية دبلوماسية" للأسطول الدولي المتجه إلى غزة والذي يؤكد أنه تعرض لهجمات مسيرات.

وكتب أكثر من 140 فناناً وصانع محتوى وكاتباً وصحافياً في مقال في أسبوعية "نوفل أوبس" الفرنسية، "ندعو إلى تحرك سريع من الدولتين الفرنسية والبلجيكية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع حد للإبادة اللاحقة بالشعب الفلسطيني".

ودعا الموقعون إلى توفير "حماية دبلوماسية وقنصلية للسفن التي على متنها مواطنون فرنسيون وبلجيكيون".

وأبحر "أسطول الصمود" من برشلونة في إسبانيا مطلع سبتمبر وهو يحمل مساعدات إنسانية وتشارك فيه خصوصا الناشطة البيئة السويدية غريتا تونبرغ.

وأعلن القيمون على الأسطول أن السفن المشاركة كانت هدفا لهجمات عدة بمسيرات متهمين إسرائيل بالوقوف وراءها.

وبدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتسبب الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على القطاع الفلسطيني في مارس والذي خفف جزئيا في أواخر مايو، بنقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة في أغسطس.

وأكدّت المجموعة أن "16 دولة من بينها إسبانيا وإيرلندا، منحت الحماية الدبلوماسية لمواطنيها" الذين يشاركون في هذه المبادرة، وأن "إيطاليا وإسبانيا أرسلتا سفنا عسكرية لضمان حماية الأسطول، (لكن) الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البلجيكي ما زالا يلزمان الصمت بشأن مصير مواطنيهما".

وشدد على أن "القانون الدولي يلزم فرنسا وبلجيكا وكل الدول حماية المدنيين في المناطق التي تشهد صراعا والسماح بوصول مساعدات إنسانية".

ويضمّ الأسطول "أكثر من 50 قاربا ومئات المواطنين بينهم 54 فرنسيا و15 بلجيكيا" منهم "فنانون وناشطون وعاملون في المجال الإنساني وأطباء ومسؤولون من أكثر من 45 بلدا" بحسب النص.