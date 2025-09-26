Al Bayan
الشرق الأوسط

نتانياهو: إعلان دولة فلسطينية سيكون بمثابة "انتحار" لإسرائيل

وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتاياهو الجمعة أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة "انتحار" للدولة العبرية، مجددا التنديد باعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

وقال نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "هذه رسالة أخرى الى القادة الغربيين: إسرائيل لن تسمح لكم بأن تفرضوا دولة إرهابية علينا.

واضاف، "لن نقدم على انتحار وطني لأنكم لا تملكون الشجاعة اللازمة لمواجهة وسائل الإعلام المناهضة والجموع المعادية للسامية التي تطالب بدم إسرائيل".

اعتبرنتانياهو أن اعتراف دول غربية بدولة فلسطين يظهر أن "قتل اليهود يؤتي ثماره".

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مرتديا لرمز "استجابة سريعة" المعروف بـ "QR".

و طلب نتانياهو من الحاضرين مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة قائلاً : "لتروا لماذا نقاتل ولماذا يجب أن ننتصر"، على حد تعبيره.