استفزاز جديد.. أوامر ببث خطاب نتانياهو في الأمم المتحدة لسكان غزة عبر مكبرات صوت

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر ببث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لسكان قطاع غزة، وذلك عبر مكبرات صوت عملاقة على الحدود.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن الاستعدادات جارية لنقل الخطاب عبر أنظمة مكبرات صوت مثبتة على شاحنات قرب السياج الحدودي، ووصفت هذه الخطوة بأنها شكل من أشكال "الحرب النفسية".

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت) بأن مكتب نتانياهو وجه الجيش الإسرائيلي إلى نصب مكبرات صوت بالقرب من التجمعات الفلسطينية لبث الخطاب.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الخطوة.