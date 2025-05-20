منظمات الأمم المتحدة تدعو إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الكافية إلى غزة

دعت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كاف وشددت على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل من أجل تمكين المنظمات الإنسانية من ذلك وعدم خنق الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقالت لويس ووتريدج المتحدثة باسم “أونروا” في إحاطة مع الصحفيين فى جنيف عبر الفيديو اليوم إن هناك الكثير من المساعدات فى مخازن المنظمة مؤكدة حاجة غزة إلى دعم كبير بلا قيود وبلا انقطاع لضمان وقف انتشار الجوع هناك.

من ناحيته قال الدكتور أكهيرو سيتا مدير الصحة بـ “ أونروا” إن مبعث القلق يكمن فى المجاعة فى غزة واحتمالية خروجها عن السيطرة وأكد أنه ليس من المقبول رؤية غياب الحياة بالكامل فى غزة .

ولفت إلى أن المنظمة لديها مخزون كبير من الأدوية والمساعدات الأخرى إلى جانب أطباء متطوعين غير أن إسرائيل تمنع دخولهم .

من ناحيته قال يانس ليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة ( أوتشا ) إن 9 شاحنات كان يفترض أن تدخل إلى قطاع غزة أمس سمح لخمس فقط منها بالدخول وتوقع دخول مائة شاحنة اليوم إلى غزة.

على صعيد متصل قال الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إن الأعمال العدائية العنيفة فى غزة منذ 15 مايو الجاري أودت بحياة الكثيرين وشردت أكثر من 34 ألف شخص مرة أخرى.

وأكد بيبركورن أن الخسائر النفسية الناجمة عن الحرب في غزة لا توصف وستتواصل مدى الحياة مع الكثيرين وجدد دعوة منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار.