ماكرون يعلن في الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميا اليوم "الاثنين" في الأمم المتحدة أن "فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال ماكرون في خطاب ألقاه في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إن "وقت السلام قد حان"، مؤكدا أنه يظهر من خلال هذه الخطوة "وفاء فرنسا بالتزامها التاريخي" في الشرق الأوسط.

وأضاف "لذلك، نتحمل مسؤولية تاريخية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على إمكان حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وبذلك تنضم فرنسا إلى حلفاء غربيين مثل بريطانيا وكندا، اللتين اتخذتا الخطوة التاريخية نفسها "الأحد".

واعتبر ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام لإسرائيل، كما رأى أن ذلك "هزيمة لحماس".

وقال إن "الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح"، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أكد دعمه لنزع سلاح حماس".

وتابع الرئيس الفرنسي: "يجب وقف حرب غزة لإنقاذ أرواح الرهائن وسكان غزة جميعا".

ورغم أن ماكرون أكد أن التزام فرنسا تجاه إسرائيل لم يتغير، فإنه قال إنه يربط مستوى التعاون بينهما بإجراءاتها لوقف حرب غزة وتحقيق السلام.