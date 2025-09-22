فيديو | رفع العلم الفلسطيني أمام مقر البعثة الفلسطينية في لندن

أقامت البعثة الفلسطينية في لندن اليوم "الاثنين" مراسم احتفالية لمناسبة رفع العلم الفلسطيني على مقرها، وذلك غداة اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

ورفع رئيس البعثة الدبلوماسية حسام زملط لوحة كُتب عليها "سفارة دولة فلسطين"، مُعلنا أنها ستُفتتح قريبا "بمجرد استكمال بعض الإجراءات القانونية والإدارية".

وصرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لهيئة "بي بي سي" أنه "بإمكان السلطة الفلسطينية إنشاء سفارة وتعيين سفير لها لدى المملكة المتحدة". وأضافت "سنُحدد الخطوات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية".

وأمام مبنى البعثة الفلسطينية في هامرسميث في غرب لندن، حيث كان العلم الفلسطيني يرفرف أصلا، رُفع علم ثانٍ على السارية.

ورحب زملط باعتراف المملكة المتحدة "الذي طال انتظاره" بدولة فلسطين، قائلا إنه يُمثل "تصحيحا لظلم تاريخي" في وقت يعاني الشعب الفلسطيني "معاناة لا تُوصف" بسبب الحرب في غزة.

عقب إعلان رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر "الأحد" الاعتراف بدولة فلسطين، حدّثت وزارة الخارجية البريطانية صفحة نصائح السفر الخاصة بها لحذف الإشارة إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة" واستبدالها بـ"فلسطين".

واعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا بدولة فلسطين "الأحد". ومن المتوقع أن تحذو فرنسا ودول أخرى حذوها "الاثنين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القادة الذين أعلنوا اعترافهم "الأحد" بتقديم "مكافأة كبيرة للإرهاب". وأكد أنه "لن تقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن". وقال إنه يريد توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.