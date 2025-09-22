تعرف على الدول المُعترفة رسمياً بدولة فلسطين

تتجه الأنظار إلى نيويورك، اليوم "الاثنين"، وسط ترقب لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تتزايد الأصوات المطالبة بتكريس الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، من أجل الحفاظ على حل الدولتين.

واعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الأحد بدولة فلسطين رسمياً بعد حوالي سنتين من الحرب في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحذو فرنسا وبلجيكا ودول أخرى حذوها في قمة الأمم المتحدة التي تبدأ اليوم.

فيما يأتي لمحة عامة عن الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية من المنفى في الجزائر عام 1988.

واعترفت 151 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ويشمل التعداد بريطانيا، وكندا، وأستراليا والبرتغال.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، حذوها خلال القمة التي ستعقد بشأن مستقبل حل الدولتين والتي ترأسها فرنسا والسعودية الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتعد الجزائر أول دولة تعترف رسمياً بدولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988، وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، ثم في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى دفع 13 بلدا آخر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

دول لا تعترف بدولة فلسطين

لا تعترف 45 دولة على الأقل بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء لهما.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا.

وفي آسيا، لا تعترف كوريا الجنوبية وسنغافورة اعترافاً كاملاً بدولة فلسطين، وكذلك الكاميرون في أفريقيا وبنما في أميركا اللاتينية.

أما أوروبا فهي القارة الأكثر انقساما بشأن هذه القضية، وهي منقسمة بنسبة تقارب 50-50 بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وحتى منتصف العقد الثاني من القرن الـ21، كانت الدول الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين إلى جانب تركيا، دول الكتلة السوفياتية السابقة.

لكن الآن، لا تعترف بعض دول الكتلة الشرقية السابقة، مثل المجر وتشيكيا بدولة فلسطينية على المستوى الثنائي.

وحتى الآن كانت دول غرب أوروبا وشمالها متحدة في عدم الاعتراف، باستثناء السويد التي أعلنت اعترافها في العام 2014.

لكن الحرب في غزة قلبت الأمور رأسا على عقب، إذ سارت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا على خطى السويد واعترفت بدولة فلسطين عام 2024، قبل أن تقوم المملكة المتحدة والبرتغال بالشيء نفسه الأحد. ولا تخطط إيطاليا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

دول تعترف رسمياً بدولة فلسطين 151 دولة

أفريقيا 54 دولة:

الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشل، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.

آسيا 37 دولة:

أفغانستان، البحرين، بنغلاديش، بروناي، كمبوديا، الصين، قبرص، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ماليزيا، المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، عمان، باكستان، قطر، السعودية، كوريا الشمالية، سريلانكا، سوريا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركيا، تركمانستان، الإمارات، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.

أوروبا 23 دولة:

ألبانيا، بيلاروسيا، بلغاريا، قبرص، المجر، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، مالطا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الفاتيكان، البوسنة والهرسك.

أمريكا اللاتينية والوسطى 23 دولة:

الأرجنتين، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، أوروغواي، فنزويلا.

أمريكا الشمالية 6 دول:

كندا، المكسيك، غرينادا، سانت فنسنت وجزر غرينادينز، وترينيداد وتوباغو.

أوقيانوسيا 8 دول:

أستراليا، فيجي، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا، فانواتو.

دول ذات اعتراف محدود أو مواقف خاصة

بعض الدول لم تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين، ولكن تتبع دبلوماسية متوازنة، مؤيدة لحل الدولتين، ولكن دون الإعلان رسمياً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذه الدول هي:

آسيا:

اليابان

الفلبين

سنغافورة

كوريا الجنوبية

تايلاند

أوروبا:

فرنسا (استعداد للاعتراف، ولكن حتى الآن لم تعلن الاعتراف رسمياً)

جمهورية التشيك

إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا