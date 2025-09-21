نتانياهو: قيام دولة فلسطينية "لن يتحقق"

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قادة أجانب بمنح "حماس" "جائزة"، ويقول إن قيام دولة فلسطينية "لن يتحقق".

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية هو "مكافأة كبيرة للإرهاب".

وأضاف في بيان "أبعث برسالة أخرى إليكم: هذا لن يحدث. لن تُقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".

وذكر نتانياهو أن رد إسرائيل سيُعلن عند عودته من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.

كما نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد بالاعتراف "الأحادي" لكل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإعلان الأحادي عن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى... هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس، يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل".

وأضاف البيان "هذا الإعلان لا يُكافئ فقط أكبر مذبحة بحق اليهود منذ الهولوكوست، والتي نفذتها منظمة إرهابية تدعو وتعمل من أجل إبادة إسرائيل، بل يعزز أيضًا الدعم الذي تحظى به "حماس"".

ورأت الوزارة أن الاعتراف "يتعارض مع كل منطق التفاوض والتوصل إلى حل وسط بين طرفين، وسيزيد من تعقيد الوصول إلى السلام المنشود".

وأكد البيان أن "إسرائيل لن تقبل بأي نص منفصل وخيالي يحاول فرض حدود لا يمكن الدفاع عنها".

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد على هامشها قمة يتوقع أن تؤكد فيها نحو عشر دول تتقدمها فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.