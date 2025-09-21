خطوة تاريخية.. بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطين

في خطو تاريخية اعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف بلاده بدولة فلسطينية رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل واستنكار الولايات المتحدة أقرب حليف للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس "اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين".

كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة "حماس" يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا اعترفت بدولة فلسطينية. ورحبت السلطة الفلسطينية باعتراف الدول الثلاث بالدولة الفلسطينية.

وقال ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم إنه يجب النظر لأي اعتراف بدولة فلسطينية كجزء من عملية سلام تؤدي في نهاية المطاف لحل الدولتين.

وستنضم بريطانيا بذلك إلى أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية، لكن قرارها يحمل ثقلاً رمزياً بالنظر لكونها حليفاً قوياً لإسرائيل منذ فترة طويلة ولعبت دوراً رئيسياً في إعلان قيامها كدولة حديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

كما اعترفت كندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال لامي لشبكة سكاي نيوز "أي خطوة للاعتراف (بدولة فلسطينية) تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين".

وفي يوليو الماضي قال ستارمر إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة وتتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وتسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتعلن صراحة أنها لن تضم الضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام تفضي إلى "حل الدولتين" وتتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.