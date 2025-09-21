بريطانيا تعتزم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها أعربت حليفتها القديمة اسرائيل عن معارضتها له بشدة.

وتعد بريطانيا من أبرز داعمي إسرائيل، لكن موقفها تغير مع تكثيف الدولة العبرية هجومها على قطاع غزة الذي أشعل فتيله هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح في يوليو أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار مع حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية عدة، بينها "بي بي سي" ووكالة "برس أسوسييشن"، أنه سيعلن عن هذا الاعتراف الأحد.

وأكد ستارمر في يوليو أن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سليمة، في لحظة أقصى تأثير لحل الدولتين".

وردا على ذلك، اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافأة "الإرهاب الوحشي" واسترضاء الفكر "الجهادي".

ويأتي الإعلان المرتقب لستارمر قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعترف نحو عشر دول أخرى، من بينها فرنسا، بدولة فلسطينية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها الجديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع.