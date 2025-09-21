11 دولة غربية تعتزم اليوم وغداً الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت 11 دولة غربية عزمها الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، اليوم وغداً، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

وتشمل الدول: فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، بلجيكا، البرتغال، مالطا، لوكسمبورغ، سان مارينو، وأندورا. ومن المقرر أن يعلن قادة هذه الدول قراراتهم خلال مؤتمر حول «حل الدولتين» يُعقد الاثنين برئاسة السعودية وفرنسا على هامش الاجتماعات الأممية.

وفي السياق، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن العالم «ينبغي ألا يخشى» ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية «ماضية في سياسة تهدف لتدمير غزة وضم الضفة الغربية تدريجياً».

في السياق، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة والقطاع بالكامل، أمس، مدمراً بعض الأنفاق والمباني الملغومة، في هجمات قالت سلطات الصحة في قطاع غزة إنها أودت بحياة 34 فلسطينياً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هدم ما يصل إلى 20 من أبراج مدينة غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وإنه يعتقد أن نحو 350 ألف شخص غادروا المدينة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ومع ذلك لا يزال هناك 600 ألف تقريباً في المدينة.