الأمم المتحدة تمكّن عباس من مخاطبة الجمعية العامة عبر الفيديو

والتي سيشارك فيها نحو 140 رئيس دولة وحكومة. وبشأن قمة الاثنين المخصصة لمستقبل حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، قررت الجمعية العامة أن يتمكن ممثلو السلطة الفلسطينية من المشاركة في كل المناقشات عبر تقنية الفيديو.
وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون، أن عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الدول هي: فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، وفق المصدر ذاته.
بحماس. ودافع الرئيس الفرنسي، عن خطته التي سيعلنها رسمياً في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها عملية الغرض منها إطلاق سلسلة من السلوكيات الجديدة والالتزامات الجديدة.
وأضاف ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس التي تريد تدميركم، في إشارة إلى الإسرائيليين. واعتبر ماكرون أن مقاربة الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً بعض الوزراء، تقضي بنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
لا نوايا
وأضاف في مؤتمر صحفي: أدرك أن الأصوات الداعية للاعتراف بدولة تتزايد في المجتمع الدولي، وكذلك في اليابان.. لكن الحكومة تتحمل مسؤولية البحث الجاد في الأسباب التي ستؤدي فعلياً إلى حل الدولتين وبذل جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه.
وقال إيوايا: إن اليابان لا تؤيد الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إسرائيل، مثل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وإن اليابان سترد إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى من شأنها أن تعيق تحقيق حل الدولتين.
وعند سؤاله عما إذا كان الرد الياباني سيشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين على خلفية الصراع في غزة، قال إيوايا: إن الحكومة لن تستبعد أي خيارات، ومنها الاعتراف بدولة فلسطينية، عند دراسة خطواتها المحتملة.