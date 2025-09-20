إسرائيل تتوعد بـ«قوة غير مسبوقة» ونزوح قياسي من مدينة غزة

وسعت إسرائيل عمليتها العسكرية على مدينة غزة، متوعدة بما أسمته قوة شديدة وغير مسبوقة، معلنة عن نزوح قرابة مليون فلسطيني خلال يومين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وسع نطاق عملياته في مدينة غزة وقصف بنية تحتية لحركة حماس، بينما قال نازحون فلسطينيون أصيبوا بالصدمة جراء تقدم القوات الإسرائيلية إنهم لا يملكون وسيلة للفرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لضرب مدينة غزة بقوة غير مسبوقة، داعياً السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرضت لقصف مكثف منذ بدء هجومه البري.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، إن الجيش سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس، مضيفاً: من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوباً عبر شارع الرشيد فقط.

وتواصلت عمليات النزوح من مدينة غزة، أمس، مع مواصلة إسرائيل هجومها البري، في حين أفادت تقارير بأن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تحمل حليب أطفال تعرضت للنهب تحت تهديد السلاح. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 480 ألف فلسطيني نزحوا، الجمعة، من مدينة غزة، مقارنة بـ450 ألفاً أول من أمس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغلق ممراً مؤقتاً للنزوح نحو جنوبي غزة كان مفتوحاً لعدة أيام، ولم يترك سوى طريق واحد أمام من يحاولون التوجه جنوباً.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد القياديين البارزين في حماس، ودمر مواقع مراقبة تابعة للحركة.في الأثناء، أفادت مستشفيات وطواقم الإسعاف والطوارئ بأن 22 فلسطينياً على الأقل قتلوا في الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ منتصف الليل.