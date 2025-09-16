بريطانيا: توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة "متهور ومروع"

دانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الثلاثاء توسيع إسرائيل لعمليتها البريّة في مدينة غزة واصفة الخطوة بـ"المتهوّرة والمروّعة"، فيما دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت على منصة إكس "لن يؤدي الأمر إلا إلى المزيد من سفك الدماء وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتعريض من تبقى من الرهائن إلى الخطر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليته الموسعة في غزة، داعياً السكان إلى التوجه جنوباً.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليته المكثفة "لتدمير البنية التحتية العسكرية لـ "حماس" قد انطلقت.

وأعلن المتحدث باسم الجيش ا لاسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، صباح اليوم الثلاثاء، توسيع العملية الإسرائيلية، بعد ليلة من الهجمات الجوية العنيفة التي استهدفت شمال غزة، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وقال أدرعي:"سكان غزة، بدأ جيش الدفاع تدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة".

وأضاف :"تعتبر مدينة غزة منطقة قتال خطيرة فالبقاء في المنطقة يعرضكم للخطر. انتقلوا في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد الى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".

وتابع :"انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

وكانت إسرائيل دعت سكان غزة إلى الإخلاء على مدار الشهر الماضي استعدادا لعملية عسكرية في المدينة، غير أن كثيرين أكدوا أنهم عاجزون عن الإخلاء بسبب الاكتظاظ في جنوب غزة وارتفاع تكلفة النقل.

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن الهجوم البري على مدينة غزة يحدث الآن.

وأعلن مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل بدأت المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وإبلاغه بأن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال شهادة أمام محكمة إن إسرائيل أطلقت عملية "كبيرة" في غزة.