روبيو يعد إسرائيل بدعم أميركي "راسخ" لتحقيق أهدافها في غزة

تعهّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة إلى إسرائيل الإثنين مواصلة الدعم الأميركي "الراسخ" لها لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة "حماس" التي تخوض الدولة العبرية ضدّها حربا منذ قرابة عامين في القطاع المدمّر.

وقال روبيو للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على "حماس"". وأضاف "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".

ووصف نتانياهو زيارة روبيو بأنها "رسالة واضحة" تؤكد وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل، مشيدا بالرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق" في البيت الأبيض.

وانتقد روبيو خطط بعض الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها "خطوات في الغالب رمزية... التأثير الوحيد الذي تحدثه فعليا هو أنها تجعل "حماس" أكثر جرأة".

وسبق لروبيو أن أكد عزمه بحث الخطط العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة مع نتانياهو، إضافة إلى حديث حكومته عن ضم أجزاء من الضفة الغربية لإجهاض فرص قيام دولة فلسطينية.

وأكد روبيو أن ترامب يريد لحرب غزة "أن تنتهي" بإعادة الرهائن الذين خُطفوا في 7 أكتوبر 2023 وإنهاء التهديد الذي تمثله حركة "حماس".

إلا أن مسار المباحثات اتخذ منعطفا سلبيا بعدما بوغتت إدارة ترامب على ما يبدو الأسبوع الماضي بالهجوم الإسرائيلي على قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة والذي كان الهدف منه اغتيال قادة الصف الأول في حركة "حماس" خلال اجتماع عقدوه لمناقشة مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال نتانياهو الاثنين "لقد بعثنا برسالة للإرهابيين: يمكنكم الهروب لكن لا يمكنكم الاختباء ... الغارة لم تفشل، بل كان لها رسالة مركزية واحدة".

وسيتوقف وزير الخارجية الأميركي في الدوحة الثلاثاء قبل أن يكمل طريقه إلى لندن حيث سينضم إلى الرئيس دونالد ترامب الذي سيقوم بزيارة لبريطانيا.

وفي الدوحة، دعت قمة عربية-إسلامية طارئة عُقدت للبحث في الهجوم الإسرائيلي على قطر إلى "مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية" مع إسرائيل، مطالبة في بيانها الختامي "جميع الدول باتخاذ كافة التدابير القانونية (..) لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني".

وشدّد البيان على أنّ "هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يقوّض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتّهم في كلمة ألقاها أمام القمّة إسرائيل بأنها قصدت إفشال المفاوضات حول الحرب في قطاع غزة بضربها بلاده.

وقال "من يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه، يقصد إفشال المفاوضات".

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة الإثنين عن مقتل 42 شخصا، معظمهم سقطوا في مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع.

وواصلت إسرائيل الإثنين قصف الأبراج العالية في مدينة غزة، ودمرت برج "الغفري" (غرب)، الذي كان يضم مكاتب لشركات ومؤسسات إعلامية.

وأظهرت لقطات لفرانس برس مواطنين وهم يتفقدون أكوام الحجارة بدت على مقربة من البحر.

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها "حماس" إن "الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان.. على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة في منطقة المواصي (التي) تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير".

وقال أمجد أبو سليم إنه اضطر للنزوح من شمال القطاع نحو الجنوب "لشدة الخطر".

وتابع "لم يتبقّ خيار أمامنا، الموت يلاحقنا، وإنذارات الاحتلال بالاخلاء والقصف لا تتوقف، خرجت الى الطريق مع زوجتي واطفالي الاثنين، وصلنا الى الجنوب بعد 7 ساعات"، مضيفا "لم أجد مكانًا حتى انصب خيمتي فيه ... سوف اضطر النوم الليلة في الشارع".