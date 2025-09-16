روبيو: قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء إن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.

وصرح روبيو لصحافيين أثناء توجهه إلى الدوحة قادما من إسرائيل "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا إنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

من جهة أخرى حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء بأن حركة "حماس" أمامها "مهلة قصيرة جداً" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.

وقال روبيو لصحافيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات هناك (غزة). لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها "حماس" سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن ".

وتابع "عندما تتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة من الهمجيين مثل "حماس"، لا يكون ذلك ممكنا، لكننا نأمل بأن يحدث ذلك".

والتقى روبيو الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس حيث أعرب عن دعمه للهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة وهدفه المعلن المتمثل في القضاء على "حماس".

من جهة أخرى قالت السلطات الصحية في قطاع غزة الاثنين إن إسرائيل دمرت عدداً من المباني في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 16 فلسطينياً على الأقل.

وتتزامن زيارة روبيو مع انعقاد قمة إسلامية عربية طارئة في قطر، بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي وكان يستهدف قادة حركة "حماس" المقيمين في الدوحة.

وبينما يتواصل الحراك الدبلوماسي في القدس والدوحة، استمر عدد القتلى الفلسطينيين في الارتفاع بعد غارتين جويتين على مواقع في مدينة غزة، إحداهما على منزلين لعائلتين والأخرى على خيمة تؤوي عائلة نازحة.

وقال شهود إن غارات من الجو والبر أصابت عدة مناطق مما تسبب في إشاعة الذعر ودفع الآلاف إلى الفرار من المخيمات المقامة في الشوارع وعلى الأراضي المفتوحة.

وتقول إسرائيل إن الهجوم الذي تشنه للسيطرة على مدينة غزة هو جزء من خطة لهزيمة "حماس" إلى الأبد، وتطالب المدنيين بالتوجه جنوبا إلى منطقة إنسانية محددة.

ومع ذلك، تقول الأمم المتحدة والعديد من الدول إن الأساليب التي تتبعها إسرائيل يمكن أن تصل لمستوى التهجير الجماعي القسري وأن الظروف في المنطقة الإنسانية مزرية في ظل نقص المواد الغذائية.