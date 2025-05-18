اليونيسف: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الأطفال













قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم إن أكثر من 45 طفلا فلسطينيا فقدوا حياتهم خلال اليومين الماضيين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، محذّرة من أن القطاع بات "مكانا قاتلا للأطفال"، حيث لا توجد منطقة آمنة.

وأوضح إدوارد بيغبيدر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الأطفال يتعرضون للاستهداف في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المستشفيات والمدارس والملاجئ وحتى خيام النزوح، مؤكدا أن غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الأطفال خلال الأشهر الـ19 الماضية.

وأشار إلى أن أكثر من 950 طفلا فلسطينيا ذهبوا ضحايا الغارات الجوية خلال الشهرين الماضيين فقط، فيما يواجه من تبقى منهم أوضاعا صعبة تتضمن القصف المستمر ونقصا حادا في الغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف أن الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية يزيد من تفاقم الوضع، موضحا أن التهديدات التي تواجه الأطفال في غزة لا تقتصر على القنابل والرصاص، بل تشمل الجوع والمرض والمياه الملوثة.

وأكد بيغبيدر أن انتهاكات حقوق الأطفال أصبحت يومية وممنهجة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الأطفال من العنف وفقدان الحياة.

كما جدّد دعوته إلى وقف فوري للقتال، واحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين.