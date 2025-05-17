قمة بغداد : أبوالغيط يحذر من سياسة اسرائيل المتهورة بفلسطين وسوريا ولبنان





حذر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم من سياسة إسرائيل المتهورة والعدوانية في فلسطين وسوريا ولبنان والتي ستدخل المنطقة كلها في مواجهة وتصعيد للتوتر على كل الجبهات.

وقال أبوالغيط في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية العادية الـ 34 في بغداد إن هذه السياسة تعطي الاحتلال حق إشعال النيران في كل مكان بغرض التوسع تحت ذريعة الأمن والتمدد تحت حجة إقامة المناطق العازلة.

وشدد على رفض وإدانة الجامعة العربية هذه السياسة محذرا من خطورتها الشديدة على استقرار هذه المنطقة وأمنها.

وقال إن قضية شعب فلسطين وحقه العادل في إقامة دولته المستقلة ستظل قضية الجامعة التاريخية والرئيسية حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعيا وعمليا.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن شكره للجهود التي بذلتها وتبذلها كل من مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق الناروللسعودية لقيادتها الفاعلة للجنة العربية الإسلامية لوقف الحرب في غزة.

وحول الوضع في سوريا قال أبو الغيط إن سوريا تخوض مرحلة صعبة وتحديا كبيرا لبناء سوريا الجديدة مؤكدا وقوف الجامعة إلى جانب الحكومة والشعب لتجاوز هذا الوضع الصعب.

وأعرب أبوالغيط عن ثقته بأن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سيسهم في خلق وضع اقتصادي جديد يعزز من قدرة شعب سوريا على مجابهة المستقبل بثقة.

وفي الشأن اللبناني قال إن لبنان يواجه تحديا تاريخيا بالتعافي وفرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها في ظل عدوان اسرائيل المتواصل وانتهاك سيادة البلاد وخرق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدولة اللبنانية من الاضطلاع بتلك المسؤولية الكبرى لمصلحة مستقبل أبناء هذا البلد العزيز.

وعن اليمن قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن “جماعة الحوثي مازالت تصر على الانفراد بمقدرات اليمن ومفاقمة معاناة الشعب اليمني ” مؤكدا أن الوضع هناك لن يتحسن ما لم تدرك هذه الجماعة استحالة استمرار هذا الوضع وتنخرط في جهد وطني يستعيد لحمة اليمن.

وبشأن ليبيا أعرب أبوالغيط عن القلق من استمرار الانقسام الذي يهدد وحدة الدولة متمنيا أن تضع جميع الأطراف مصلحة الوطن ووحدته فوق كل اعتبار منعا لتدهور الأمور ووصولا إلى إنهاء المرحلة الحالية وإجراء مصالحة شاملة تمكن ليبيا من الانطلاق إلى مستقبل واعد يستحقه شعبها.