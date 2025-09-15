إسرائيل تواصل تدمير أبراج مدينة غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مبنيين شاهقين في مدينة غزة. كما دمر الجيش قبلها برج الكوثر السكني في الجهة الغربية من مدينة غزة بعد قصف جوي مباشر، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية. وقال سكان من المنطقة، إن الطائرات الحربية استهدفت المبنى بعد تحذيرات عاجلة أرسلت للسكان لإخلاء المنطقة، ما أدى إلى انهياره بالكامل وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف في المكان.

ووفق الشهود، كان البرج يضم عشرات الشقق السكنية فيما كانت عائلات عديدة تقيم داخله أو في الملاجئ القريبة، وأكد سكان محليون أن عملية الإخلاء تمت في غضون دقائق وسط حالة من الفوضى والذعر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل ما لا يقل عن 11 من عناصر حركة حماس داخل أنفاق تابعة للحركة. وجاء في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك واصلا خلال الأسابيع الأخيرة، تنفيذ عمليات في بيت حانون لهدم ما تبقى من بنى تحتية تابعة لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم حتى الآن العثور على جثث 11 من عناصر حماس داخل الأنفاق، من بينهم قادة ميدانيون. سياسياً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يوماً أقوى مما هو عليه حالياً، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وأضاف: إنه تحالف قوي وصلب.

وقال نتانياهو الذي وصف روبيو بالصديق الاستثنائي لإسرائيل، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تُظهر مدى قوة التحالف الإسرائيلي - الأمريكي. وأشار إلى أن التحالف لم يكن يوماً أقوى مما هو عليه الآن، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته روبيو، مضيفاً: ونحن نقدر ذلك بشدة.