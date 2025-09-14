إسرائيل تُكذّب.. تضارب أرقام بشأن النزوح من غزة

تباينت تقديرات النازحين من مدينة غزة، ففيما شددت إسرائيل على نزوح 250 ألفاً، كذّبت مصادر فلسطينية الأرقام الإسرائيلية بتأكيدها أن الكثير من السكان متشبثون بالبقاء وأن عدد من نزحوا لا يتجاوز 80 ألفاً، وفيما دمرت الطائرات برجاً جديداً، ارتفع عدد ضحايا الجوع في القطاع إلى 420 وفاة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إفيخاي أدرعي إنه وفق تقديرات الجيش انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة حفاظاً على سلامتهم. وكتب أدرعي على منصة أكس: اسلكوا شارع الرشيد وانتقلوا فوراً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى. وألقت الطائرات الإسرائيلية، منشورات تحض سكان الأحياء الغربية في كبرى مدن القطاع على مغادرتها.

في المقابل، أكد الدفاع المدني في غزة، أن عدد النازحين من غزة إلى الجنوب يقارب 68 ألفاً فقط، مشيراً إلى أن الكثير من السكان ما زالوا متشبثين بالبقاء، في حين لا يجد آخرون مكاناً يقيمون فيه في الجنوب. وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، إن مزاعم إسرائيل حول نزوح ربع مليون مواطن من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب كاذبة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بأن ما لا يقل عن 39 شخصاً قتلوا منذ صباح أمس، في هجمات عسكرية إسرائيلية على مدينة غزة وأجزاء أخرى من القطاع. وقال محمود بصل، إن إسرائيل كثفت هجماتها، لاسيما على مدينة غزة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 420 وفاة من بينهم 145 طفلاً.

في الأثناء، دمرت الطائرات الإسرائيلية، أمس، برجاً سكنياً جنوب غربي مدينة غزة. وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات إسرائيل دمرت برج النور السكني المقصوف سابقاً قرب وزارة التربية والتعليم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

على صعيد آخر، أصيب مواطن فلسطيني، صباح أمس، برصاص القوات الإسرائيلية، عند مدخل مخيم طولكرم الغربي بشمال الضفة الغربية. وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تسلمت من إسرائيل مسناً أصيب بالرصاص الحي بمخيم طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، تواصل القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ230 على التوالي، وسط اقتحامات يومية وحصار وإجراءات عسكرية مشددة، ومنع السكان من دخول مخيمي طولكرم ونور شمس لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، عبر استهدافهم بالرصاص الحي.