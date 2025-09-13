نتانياهو: التخلص من قادة "حماس" سيُزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إن "التخلص" من قادة حماس سيؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة، متهما إياهم بتعطيل الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في القطاع مرارا.

وقال نتانياهو في منشور على منصة "إكس"، "قادة حماس الإرهابيون الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بأهالي غزة. لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية".

وأضاف "التخلص منهم سيُزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ستة أشخاص. ودان مجلس الأمن الدولي الهجوم في بيان مشترك يوم الخميس.

وأضاف البيان المشترك من لندن وبرلين وباريس: "نعرب عن تضامننا مع قطر وندعم بشكل كامل الدور الحيوي الذي تستمر في لعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة".