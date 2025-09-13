مسؤول إسرائيلي سابق يكشف إحصائية مرعبة لضحايا غزة

إعداد - موسى علي

أقرّ رئيس أركان جيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بمقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال الحرب على غزة، مؤكداً أن العمليات العسكرية لم تُقيَّد يوماً بآراء أو تدخلات المستشارين القانونيين.

وفي لقاء جمعه بعدد من الإسرائيليين هذا الأسبوع، كشف هاليفي أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قتلوا أو جُرحوا، أي ما يزيد على 200 ألف شخص.

وبحسب الغارديان، فإن بيانات استخباراتية إسرائيلية مسربة حتى مايو الماضي أظهرت أن ما يفوق 80 % من الضحايا كانوا مدنيين، رغم إصرار إسرائيل على التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وخلال حديثه، قال هاليفي: "هذه ليست حرباً ناعمة. لقد خضناها بلا قفازات منذ اللحظة الأولى، وللأسف تأخرنا كثيراً في ذلك"، في إشارة إلى أنه كان ينبغي لإسرائيل أن تتخذ موقفاً أكثر شدة تجاه غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر".

ورغم اعترافه بحجم الكارثة الإنسانية، شدد هاليفي على أن المشورة القانونية لم تؤثر على قراراته أو قرارات ضباطه، مضيفاً: "لم يقيدني أحد أبداً، لا مرة واحدة. حتى النائب العام العسكري، الذي لا يملك سلطة تقييدي أساساً".

وألمح هاليفي إلى أن الدور الحقيقي للمحامين العسكريين في إسرائيل يقتصر على محاولة إقناع المجتمع الدولي بشرعية أفعال الجيش، أكثر من التأثير على مجريات العمليات العسكرية.