نداء أوروبي ثلاثي لوقف فوري للهجوم على غزة

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تكثيف ضرباته على كبرى مدن القطاع الفلسطيني. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان، مشترك:

«ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، والتي تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين، وسقوط ضحايا مدنيين، وتدمير بنى تحتية حيوية».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن باريس تعتزم تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، آملاً أن تبدل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي موقفها للسماح بفرض عقوبات على تل أبيب. وقال بارو متحدثاً لإذاعة فرانس إنتر:

«بالطبع نريد مواصلة تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وليس على الشعب الإسرائيلي الذي تقيم فرنسا روابط معه». وأوضح أنه تعذر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لعدم توافر الإجماع، مشيراً إلى تبدل في المواقف.

إلى ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، بالدعوة إلى ارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل، ما أثار تنديداً إسبانياً. وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس: «نتانياهو ليس الشخص الذي يحق له تقديم دروس لأي كان.

بينما يرتكب الفظائع التي يرتكبها في غزة». ورداً على تعليق تل أبيب، استدعى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد، دانا إرليخ، لرفض تصريحات نتانياهو رفضاً قاطعاً.

في الأثناء، رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، احتمالية مقتل رهينتين من الرهائن الـ 20 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: أخبرت حماس أننا نريد استعادة رهائننا..

لقد استعدنا جميع الأمريكيين بالفعل، لكنني الآن أتحدث بشكل رئيسي عن الرهائن الإسرائيليين.. مختطفين اثنين ربما قتلا في الأيام الأخيرة من بين الـ 20 الذين يفترض أنهم ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة، وفق ما أورده موقع (آي 24 نيوز) الإسرائيلي.

زيارة

ومن المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل اليوم السبت. وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان، إن روبيو سيغادر لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.

وذكر أن روبيو سيؤكد في إسرائيل على الأهداف المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة، وهي ضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة أبداً وإعادة الرهائن.

وأضاف أن روبيو سيشدد على التزام الولايات المتحدة حيال أمن إسرائيل، وسيلتقي أيضاً عائلات الرهائن، فضلاً عن بحثه أهداف إسرائيل العملياتية من عمليتها الجديدة التي تشمل أهدافها السيطرة على مدينة غزة.

غارات وقتلى

وعلى الأرض، قالت السلطات الصحية في غزة، إن غارات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 40 فلسطينياً في القطاع، أمس، معظمهم في مدينة غزة، حيث لا يزال كثير من السكان يقيمون رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية لعدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه.

وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية، بأن عدة غارات قاتلة استهدفت مناطق بجنوب القطاع، حيث كان يتجه بعض الفارين من قصف مدينة غزة. وصرح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن ما يقدر بنحو 10% من سكان مدينة غزة غادروا منذ أن أعلنت إسرائيل خطتها للسيطرة عليها قبل شهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ 5 موجات من الغارات الجوية على مدينة غزة خلال الأسبوع الجاري، استهدف خلالها ما يربو على 500 موقع، وأنه دمر مواقع استطلاع، وقناصة، ومباني بها فتحات أنفاق ومستودعات أسلحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه سيواصل تكثيف وتيرة الغارات بشكل مركز استناداً لمعلومات مخابرات دقيقة بهدف قصف البنية التحتية لحماس.

إغلاق معبر

على صعيد آخر، وبعد فتح معبر كرم أبو سالم لمدة 7 أسابيع وإدخال القافلة الـ35 من المساعدات الإنسانية، عاودت السلطات الإسرائيلية، إغلاق المعبر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما واصلت السلطات الإسرائيلية، تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.