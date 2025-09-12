أول رد من إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"

رفضت إسرائيل مساء الجمعة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية واسعة لإحياء حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصفته بأنه "مخز"، معتبرة أنه يشجع على "استمرار الحرب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة إكس "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة" وهو "قرار مخز"، متهما الهيئة بأنها "سيرك سياسي منفصل عن الواقع".

وأضاف أن "العشرات من بنود الإعلان المعتمد لا تتضمن أي إشارة إلى حقيقة بسيطة مفادها أن حماس هي المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب، برفضها إعادة الرهائن ونزع سلاحها"، معتبرا أن "القرار لا يعزز حل السلام، بل على العكس، يشجع حماس على مواصلة الحرب".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية على مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحاز مشروع القرار على تأييد 142 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.

والإعلان، المكون من سبع صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.