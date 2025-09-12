إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريحات نتانياهو

استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد ردا على تصريحات صدرت حديثا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن إسبانيا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان "استدعى وزير الخارجية صباح اليوم القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا ليرفض رفضا قاطعا التصريحات الكاذبة والمسيئة التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وكان بنيامين نتانياهو شن هجوماً حاداً على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، متهما إياه بتوجيه "تهديد إبادة جماعية ضد الدولة اليهودية الوحيدة"، في أعقاب تصريحات سانشيز وإعلانه سلسلة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال نتانياهو، في منشور على منصة إكس، إن تصريحات سانشيز التي أشار فيها إلى أن بلاده "لا تملك قنابل ذرية أو حاملات طائرات أو موارد نفطية ضخمة"، وبالتالي "لا تستطيع وحدها وقف الهجوم الإسرائيلي"، تمثل تهديداً صارخاً ضد إسرائيل.

وأضاف نتانياهو: "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والمحرقة النازية لم تكن كافية بالنسبة لسانشيز. أمر لا يصدق".

وكان سانشيز قد أوضح في مؤتمر صحفي أن إسبانيا، رغم محدودية قوتها العسكرية، لن تتوقف عن السعي لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن هناك أهدافا تستحق النضال من أجلها "حتى لو لم يكن النصر ممكنا بقدراتنا وحدها".