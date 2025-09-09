الأزمة تتصاعد.. إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها

قررت الحكومة الإسبانية منع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، في تصاعد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي دفعت مدريد إلى استدعاء سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور.

القرار الإسباني جاء بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس، سلسلة إجراءات "لوقف الإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت مقترحاً لجعل حظر بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل قانوناً دائماً، ومنع السفن التي تنقل الوقود والأسلحة للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية، إضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، وتقييد الخدمات القنصلية لسكانها.

تل أبيب ردّت سريعاً على لسان وزير خارجيتها جدعون ساعر، متهمة مدريد بشن "حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية"، ومعلنة منع نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال من أصل فلسطيني سيرا ريغو، من دخول إسرائيل، بسبب مواقفهما المنتقدة للاحتلال.

وزارة الخارجية الإسبانية رفضت بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بـ"الزائفة وغير المقبولة"، مؤكدة أن مدريد "لن تُذعن للترهيب في دفاعها عن السلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان". وفي أعقاب التصعيد، استدعت الحكومة الإسبانية سفيرتها في تل أبيب للتشاور.

الموقف الإسباني قوبل بترحيب فلسطيني واسع، حيث أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة واعتبرتها "موقفاً متقدماً" يسهم في الضغط لوقف الحرب في غزة وحماية المدنيين ودعم حل الدولتين.