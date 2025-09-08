محمود عباس: لا حكم لحماس بعد الحرب وسنتولى المسؤولية بدعم عربي ودولي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الاثنين"، أن السلطة ستتولى كامل المسؤولية في غزة بدعم عربي ودولي مشدداً على أن لا حكم لحماس في اليوم التالي للحرب مجدداً تأكيده أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وقال عباس في رسالة موجهة إلى رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك "على حماس تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة غير مسلحة".

واوضح أن الأولويات الفلسطينية الراهنة، والمتمثلة في وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.