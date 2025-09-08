إسبانيا تستدعي سفيرتها بإسرائيل للتشاور في خضم توتر بشأن غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، استدعاء سفيرتها في إسرائيل للتشاور، في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة واتهام الدولة العبرية مدريدَ بمعاداة السامية.

وجاء في بيان: "وزارة الخارجية استدعت سفيرة إسبانيا في تل أبيب للتشاور في مواجهة الافتراءات حيال إسبانيا والإجراءات غير المقبولة حيال اثنين من أعضاء الحكومة".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن في وقت سابق اتخاذ إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، وهو ما ردّت عليه الدولة العبرية باتهام مدريد بمعاداة إسرائيل ومعادة السامية، ومنع نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة من دخول أراضيها.

