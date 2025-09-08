هجوم القدس: ارتفاع القتلى إلى 6 أشخاص و22 مصاباً

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في القدس إلى 6 ستة أشخاص وأصيب حوالي 22 آخرين عند تقاطع راموت في القدس، ستة من المصابين في حالة خطيرة، والبقية في حالة متوسطة إلى طفيفة، وفق ما أفاد جهاز نجمة داود الحمراء الإسرائيلي للإسعاف.

وقع الهجوم عند مدخل حي راموت في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل حيث أطلق مهاجمون النار على محطة للحافلات، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأورد جهاز نجمة داود في بيان أن "فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا وفاة أربعة أشخاص، بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر" وأكد جهاز الإسعاف إصابة 12 شخصاً آخرين بينهم سبعة حالتهم خطرة.

كما أكد مستشفى شعاري تسيديق وفاة امرأة في حوالي الخمسين من العمر نقلت إليه في حال حرجة.

وأُصيب تسعة أشخاص آخرين، وفقا لنجمة داود، ستة منهم في حالة خطيرة.

وقال الممرض فادي دكايدك في بيان أصدره جهاز الإسعاف، إنّ "الجرحى كانوا على الطريق وعلى الرصيف بالقرب من محطة الحافلات وكان بعضهم فاقدا للوعي".

وأفاد بيان صادر عن الشرطة بأنّ "عنصر أمن ومدنيا كانا موجودين في مكان الهجوم ردّا على الفور بإطلاق النار وحيّدا المهاجمَين"، مضيفا أنّه "تمّ تأكيد مقتلهما".

ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اجتماعا "مع مسؤولين أمنيين"، بحسب ما أفاد مكتبه في بيان.

من جانبها، أكدت حركة "حماس" أن هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته "تبحث عن مشتبه بهم" في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.