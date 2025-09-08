الأمم المتحدة: قطاع غزة تحول إلى "مقبرة" ويجب "إنهاء المذبحة"

أعرب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين عن شعوره بالصدمة إزاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة .

وعبر فولكر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"خطاب الإبادة" الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذرا من أن القطاع تحول فعلا الى "مقبرة" ودعا إلى تحرك دولي حاسم "لإنهاء المذبحة".

وقال فولكر تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وحذر تورك من أن "اتجاهات مقلقة"، تشمل تمجيد العنف وانسحاب بعض الدول من النظام متعدد الأطراف، تُقوض حقوق الإنسان والنظام الدولي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "قواعد الحرب تنتهك، دون أي مساءلة تُذكر".

وقال تورك إن "القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة وعرقلة وصول المساعدات وارتكاب جرائم حرب أمور صادمة لضمير العالم".

وأضاف تورك إن إسرائيل تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية والأدلة آخذة في التزايد.