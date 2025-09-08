مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة يمنع استئناف إسرائيل للحرب

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في تل أبيب، أن المقترح الأميركي بشأن غزة يتضمن ضمانات "جوهرية" بعدم استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية ما دامت المفاوضات مستمرة.

وأضافت الصحيفة أن تنفيذ المقترح يعني عدم بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها الحالية داخل غزة، مع إمكانية "إعادة تموضعها" خلال فترة التفاوض، مشيرةً إلى أن حركة حماس قد تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع بالتزامن مع الإفراج الفوري عن الرهائن، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم إنه يعتقد أنه يمكنه التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة في وقت قريب، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا، نعمل على حل قد يكون جيدا للغاية، نحاول إنهاء الوضع، إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية".

وكان ترامب حذر حركة "حماس"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر" ودون على حسابه في منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب، لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا، لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".