ترامب لـ«حماس»: هذا تحذيري الأخير

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، تحذيراً لحركة حماس، مؤكداً أنه «لن يكون هناك تحذير آخر». وقال عبر منصة «تروث سوشال»: «الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب». وأضاف: «لقد قبل الإسرائيليون شروطي.

وحان الوقت لحماس أن تقبلها». وتابع: «لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!». وقال موقع «أكسيوس» الإخباري إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحاً جديداً لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن.

ووفقاً لمسؤول إسرائيلي، تضمن المقترح إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين ووقفاً شاملاً لإطلاق النار وإنهاء الهجوم الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني، والشروع بمفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وتتضمن المبادرة تأكيداً على أن ترامب سيتدخل شخصياً لإنهاء الحرب، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية.