تل أبيب تتوعد المعترفين بالدولة الفلسطينية

حذرت إسرائيل، من التحركات الأوروبية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها قد تدفعها إلى اتخاذ إجراءات أحادية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، إن الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيماً.

وأشار إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن كونها واحدة من نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار عملية أوسلو في التسعينيات. وأضاف وزير الخارجة الإسرائيلي: لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام، لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة.. لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي. واعتبر ساعر أن اعترافاً أحادياً مماثلاً سيكون بمثابة «هدية لحماس».

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، من أن هذا سيدفع إسرائيل أيضاً إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأ جسيماً، على حد قوله. ودعا الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك إلى معارضة هذه الخطوة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي، أن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة، وقال: لن نعترف أبداً بدولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى. وأوضح راسموسن، أن أي اعتراف للدنمارك بدولة فلسطينية سيكون مشروطاً بعدة أمور أبرزها نزع سلاح الدولة الفلسطينية، واعترافها بإسرائيل، والشفافية، والديمقراطية، مضيفاً: هذا هو موقفنا.

على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب، ودافع عن علاقات اليونان الوثيقة بإسرائيل في ظل عمليتها العسكرية الحالية بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة إيكاتيميريني اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر صحفي عقد في معرض ثيسالونيكي الدولي التاسع والثمانين، حيث شرح الأجندة السياسية والاقتصادية المستقبلية لحكومته: ستعترف اليونان بدولة فلسطين.. والسؤال هو متى وكيف، وأي توقيت سنراه مناسباً لذلك، من أجل إعطاء دفعة إضافية لما اعتقد أنه يجب أن يكون الهدف النهائي لهذا الجهد، وهو حل الدولتين.

ودافع ميتسوتاكيس عن علاقات بلاده الوثيقة مع إسرائيل، حيث قال إن العلاقة الاستراتيجية للبلاد مع إسرائيل لم تمنع الحكومة المحافظة من التعبير عن قلقها إزاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: ولم يمنعنا ذلك من انتقاد إسرائيل بقوة بسبب طريقة قيامها بعمليتها في غزة، وقدر الألم الإنساني والخسائر الفادحة التي لا تصدق في الأرواح بسبب هذه الحرب.