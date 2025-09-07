الجيش الإسرائيلي يدعو مجدداً لإخلاء برج سكني في مدينة غزة

دعا الجيش الإسرائيلي الأحد إلى إخلاء المنطقة المحيطة ببرج سكني في جنوب غرب مدينة غزة، قبل قصف محتمل للمبنى، غداة تحذير مماثل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة (...) وتحديدا في عمارة الرؤيا (...) والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وكان الجيش قد نشر الإنذار نفسه السبت، لكنه لم يهاجم البرج.

دمرت القوات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت برجين سكنيين آخرين في مدينة غزة بعد أن أصدرت إنذارا بالإخلاء، متهمة حركة "حماس" باستخدام المبنيين في عملياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة.

ودعا الجيش الإسرائيلي السبت سكان مدينة غزة (شمال) إلى الإخلاء إلى المنطقة "الإنسانية" المعلنة في المواصي (جنوب) والتي قال إنها تشمل "بنية تحتية إنسانية" ويتم تزويدها الغذاء والدواء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن توسيع العمليات العسكرية في غزة وما حولها، مشيرا إلى أن الهدف المعلن منها هو السيطرة على المدينة.

وقال إن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع الفلسطيني. ووفق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في المدينة ومحيطها.

ولم يعلن الجيش ولا حكومة نتانياهو رسميا عن بدء الهجوم الواسع النطاق على مدينة غزة والذي تمت الموافقة عليه في أغسطس.

لكن الجيش كثّف قصفه وعملياته البرية داخل المدينة وحولها في الأسابيع الأخيرة.

يزعم الجيش السيطرة على 40% من المدينة التي يصفها بأنها آخر معقل رئيسي لحركة "حماس" في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 23 شهرا.