إسرائيل تدك برجاً جديداً في غزة

استمر سيل الغارات في الانهمار على رؤوس سكان غزة، إذ دكت الطائرات الإسرائيلية برجاً جديداً، فيما طالب الجيش الإسرائيلي فلسطينيي المدينة بالمغادرة جنوباً، ارتفع عدد الوفيات بسبب الجوع إلى 382 حالة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس: إن على الفلسطينيين في مدينة غزة أن يغادروا إلى الجنوب ثم قصف برجاً شاهقاً، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية التوغل في أكبر منطقة حضرية في قطاع غزة.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على موقع إكس: إن على السكان مغادرة المدينة إلى منطقة ساحلية محددة في خان يونس بجنوب القطاع، مؤكداً أنهم سيتمكنون من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والمأوى هناك.

وكتب في منشوره: نعلن منطقة المواصي في خان يونس منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل.. اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل.

كما أصدر الجيش ما يسمى تحذيرات إخلاء للمدنيين في مناطق معينة من المدينة، منبهاً إلى أنه على وشك تنفيذ هجمات.

وقصف الجيش الإسرائيلي برجاً شاهقاً في مدينة غزة. ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقطع فيديو على موقع إكس، يظهر ما بدا أنه مبنى متعدد الطوابق ينهار بعد الغارة، ما أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار والحطام في الهواء. وأرفق كاتس المقطع بكلمة: مستمرون.

تدمير برج

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش، تدمير برج السوسي في جنوب غرب مدينة غزة. وقال الناطق باسمه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجيش أغار على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، انهيار برج سكني من 15 طابقاً وسط سحابة غبار كثيفة بعد انفجارات في قاعدته. ولم يتضح بعد ما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بتدمير الطائرات الإسرائيلية برج السوسي السكني المقابل لمقر الأمم المتحدة في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقبل القصف، ذكرت السلطات الصحية في غزة، أن 23 فلسطينياً على الأقل قتلوا، السبت، من بينهم 13 على الأقل في منطقة مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، بينهم طفل، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 382 وفاة من بينهم 135 طفلاً.