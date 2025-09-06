أبراج غزة تحت النار.. برج السوسي أحدث المباني المدمرة

دمّرت إسرائيل بعد ظهر السبت برجاً سكنياً في جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الجيش وشهود.

وقال المتحدث باللغة العربية باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ الجيش "أغار قبل قليل على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه "حماس"". وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّ المبنى المذكور هو برج السوسي، بينما كان الجيش قد طلب من السكان إخلاء برج الرؤيا في وقت سابق.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، انهيار برج سكني من 15 طابقا وسط سحابة غبار كثيفة بعد انفجارات في قاعدته.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس أحد هذه الفيديوات على منصة أكس، مرفقا إياه بكلمة "مستمرّون"، بعدما كتب في اليوم السابق كلمة "بدأنا" عقب تدمير برج في غرب مدينة غزة.