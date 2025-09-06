إدانات عربية وخليجية ترفض مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

أدانت دول عربية وخليجية، الجمعة، بأشد العبارات التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر رفضها القاطع تحويل أراضيها عبر معبر رفح إلى بوابة لتهجير الفلسطينيين، محذرة من أن هذه الدعوات تفتح المجال لارتكاب جرائم حرب وستؤدي إلى فوضى إقليمية.

وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات، مؤكدة دعمها الكامل لمصر، وشددت على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة.

وعلى الصعيد الخليجي، وصف معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصريحات بأنها دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، فيما اعتبرت دولة قطر أن التصريحات امتداد لنهج حرب الإبادة الجماعية وسياسات العقاب الجماعي.

من جانبها، أكدت دولة الكويت رفضها التام لأي محاولات تهجير، وطالبت مجلس الأمن بالعمل على إنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وفي الأردن، أدانت المملكة التصريحات الصادرة عن متطرفي الحكومة الإسرائيلية، واصفة تهجير الفلسطينيين بأنه جريمة حرب ستتصدى لها بكل إمكانياتها، وأعلنت دعمها للموقف المصري.

وأجمعت كافة البيانات على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الفلسطينيين ودعم بقائهم على أرضهم.