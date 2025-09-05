ممثلة فرنسية تنضم إلى "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل أنها ستبحر من تونس إلى قطاع غزة على متن "أسطول الصمود العالمي"، لتُرسل للفلسطينيين في القطاع المحاصر "رسالة مفادها أن الإنسانية لا تزال حاضرة".

وقالت الممثلة والناشطة لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، "في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، قررتُ الصعود على متن إحدى السفن التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي الإنسانية".

ويُفترض أن ينطلق الأسطول من تونس الأحد، وكان من المقرر في البداية أن ينطلق الخميس الفائت من ميناء برشلونة، إلا أن الموعد تأجل بسبب الأحوال الجوية.

وقالت إينيل، "هدفنا هو توفير الغذاء والدواء لسكان غزة الذين يعانون مجاعة تسببت بها الحكومة الإسرائيلية عمداً".

وكانت إينيل وصلت إلى تونس مساء الأحد، وشاركت في تدريب ليومين بهدف التحضير للعملية.

وعُرف عن إينيل التي برزت في فيلم "بورتريه دو لا جون فيي آن فو" Portrait de la jeune fille en feu، مغادرتها حفلة توزيع جوائز سيزار بنسختها الـ45 عام 2020، معبرةً عن استيائها من فوز رومان بولانسكي، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "جاكّوز" J'accuse .

وابتعدت إينيل منذ ذلك الحين عن السينما.

وقالت الممثلة، "نحن متحدون في رغبتنا في العمل سلمياً لفتح ممر إنساني وكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه دولة إسرائيل على غزة".

ومن بين المشاركين من عشرات الدول على متن سفن الأسطول، الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات عامة.

من المتوقع أن ينطلق أكثر من 100 شخص من تونس الأحد.

ويُفترض أن تصل سفن أسطول "الصمود العالمي" إلى غزة في منتصف سبتمبر الجاري لإيصال مساعدات إنسانية، بعدما منعت إسرائيل محاولتين لإيصال مساعدات في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين.

وأعلنت الأمم المتحدة حال مجاعة في غزة في أغسطس الماضي، محذرةً من أن 500 ألف شخص يعيشون في وضع "كارثي".