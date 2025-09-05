مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة

دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة.

حذر مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار المجاعة في غزة، داعيا إسرائيل الى وقف هذه "الكارثة"، ولافتا الى أن 370 شخصا على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية النزاع.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في جنيف "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها وتستطيع وقفها في أي لحظة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، قد دون عبر حسابه على منصة "إكس"، إنّ "المجاعة ليست لغزاً، بل كارثة من صنع الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "المجاعة لا تقتصر على الغذاء فحسب، بل هي انهيار متعمّد للأنظمة اللازمة لبقاء الإنسان".

وأكّد غوتيريتش أنه "بصفتها القوة المحتلة، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان"، وتابع: "لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب".

كما جدّد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصول إنساني كامل ومن دون قيود، مضيفاً: "كفى أعذاراً! وقت العمل ليس غداً، بل الآن".