روبيو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيعقّد مسار المفاوضات

حذّر ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي، من أنّ اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية قد يخلق مشاكل كبيرة ويعقّد مسار المفاوضات.

وروبيو إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيقابل برد فعل قوي من إسرائيل، وقد يدفع نحو تسريع خطط الضم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ خطط الضم ليست نهائية وتناقش داخل إسرائيل، وكان ذلك متوقعاً.

وشدد روبيو على أنّ الأولوية الآن هي إنهاء الحرب في غزة والقضاء على حركة "حماس"، مضيفاً أنّ الحرب يمكن أن تنتهي "غداً" إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن.

وأكد أنّ واشنطن قدّمت الكثير من المساعدات الإنسانية ولا تحبذ استمرار المعاناة، معلناً استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم الإنساني لغزة بعد وقف الحرب.